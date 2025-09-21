En el país ha faltado control y regulación del mercado de energía y de gas: senador Miguel Barreto

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, el senador del Partido Conservador, Miguel Barreto, afirmó que hasta hace 5 años el país producía el gas que se consumía, pero en la actualidad el panorama cambio, generando que se importe el 20% de lo que se requiere para el consumo interno.

“Esto ha hecho que las tarifas de gas hayan subido, lo que nosotros estamos buscando es que los usuarios de los servicios públicos no paguen los platos rotos como ha sucedido”, dijo Barreto.

Precisamente el senador del Partido Conservador presentó un proyecto de ley que busca blindar al país frente al déficit de gas natural y mitigar el impacto de la volatilidad en las tarifas.

“Ahora que pasamos a importar gas se van a subir las tarifas por el costo del transporte, este proyecto de ley busca blindar a los usuarios y pronto presentaremos uno que impacte las tarifas”, resaltó.

La iniciativa legislativa plantea tres ejes centrales: primero, habilitar contratos de importación de largo plazo (más de 10 años) con recuperación tarifaria; segundo, migrar a un esquema de estampilla nacional en el transporte de gas, y, tercero, implementar canastas tarifarias a lo largo de la cadena del gas natural.

“Si no hay unas reglas claras del mercado se puede hasta triplicar las tarifas, queremos ver el modelo de Chile o Perú que también importan gas y las tarifas no son tan altas, nos ha faltado es control y regulación del mercado de energía y de gas”, puntualizó.