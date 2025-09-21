El clásico francés entre Marsella vs. París Saint-Germain fue aplazado: Conozca las razones

El clásico del fútbol francés, que se debía disputar este domingo 21 de septiembre entre Olympique de Marsella y al París Saint-Germain en el estadio Vélodrome, fue aplazado por la amenaza de lluvias que atraviesa sobre la ciudad mediterránea francesa, según lo indicó la autoridad gubernamental local.

El departamento en el que se encuentra Marsella está bajo vigilancia naranja por lluvias e inundaciones que pueden ser de “fuerte intensidad” durante el partido, en el que se esperaban 70.000 aficionados, agregó la Prefectura en un comunicado.

Le puede interesar: Tabla de posiciones de la Premier League tras triunfos del Liverpool y el Manchester United

“En esas condiciones, el prefecto pide a todos los ciudadanos que eviten los desplazamientos y a no aventurarse en las carreteras, mientras que llama a la mayor prudencia en la ciudad por riesgos de corrimientos urbanos”, señaló.

En ese contexto, el clásico francés que debía enfrentar al Marsella de Roberto de Zerbi con el PSG de Luis Enrique queda aplazado. Las previsiones meteorológicas advierten sobre fuertes tormentas en pocos minutos en Marsella.

#VigilanceOrange 🟠 #OMPSG Information importante :

Annulation du match OM-PSG ce dimanche 21 septembre 2025 pic.twitter.com/tGXV2R95M6 — Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (@Prefet13) September 21, 2025

Esas tormentas están previstas entre las 12:00 de la tarde y las 3:00 de la tarde (hora Colombia), mientras que el partido estaba previsto a las 1:45 de la tarde (hora Colombia), lo que incluía la totalidad del compromiso.

Lea también: Manchester United y un ridículo histórico: es eliminado de Copa por un equipo de cuarta división

“La intensidad de la lluvia puede ser muy importante por la estacionalidad eventual de focos tormentosos”, agregó la autoridad gubernamental local, que alertó sobre los posibles riesgos de corrimientos de tierra en Marsella.

Los dos clubes fueron avisados de la suspensión del encuentro, al igual que la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que tendrá ahora que programar una nueva fecha para disputar el partido entre el PSG, líder de la Liga Francesa con pleno de victorias, y el Marsella, octavo con dos triunfos y dos derrotas.