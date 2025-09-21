Capturado en Neiva hombre acusado de abusar sexualmente a dos menores de su familia

Neiva

En el marco de las acciones contra los delitos sexuales, la Policía Nacional a través de la SIJIN, logró la captura de un hombre identificado como “Yeison”. El sujeto es señalado de haber abusado sexualmente de dos de sus sobrinas en hechos ocurridos en el barrio Las Américas de Neiva durante los años 2023 y 2025.

Las investigaciones permitieron establecer la responsabilidad del capturado en los graves delitos que atentan contra la integridad de las menores. Gracias al trabajo de inteligencia y a la recopilación de pruebas, las autoridades judiciales emitieron la orden de captura, la cual fue materializada recientemente por uniformados de la Policía Metropolitana de Neiva.

El teniente coronel Alex Andrés Muñoz Ausecha, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva, reiteró que “el compromiso institucional de proteger a la niñez y advirtió que no se tolerarán hechos que vulneren su dignidad, reafirmando la labor articulada con la Fiscalía para garantizar justicia”.

El hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente para enfrentar los cargos en su contra.