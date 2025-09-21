Andrea Montañez: fue detective del DAS y ahora es activista trans en Estados Unidos

En A Vivir Que Son Dos Días, la colombiana Andrea Montañez compartió su historia de vida marcada por los retos, los cambios y la búsqueda de la verdad personal. Hoy, desde Orlando, trabaja en la National LGBTQ Task Force, la organización más antigua de Estados Unidos dedicada a la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Andrea nació en Manizales en octubre de 1965. Desde pequeña sentía diversos gustos algo que vería reflejado años después, pues le atraían tanto los uniformes militares como las muñecas de su hermana. Mientras estudiaba su tercer año de Derecho en la Universidad Externado, un profesor de criminalística despertó su interés por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), institución en la que más adelante iniciaría su vida como detective.

Durante los años 80 y 90, en medio de una Colombia en donde la violencia y el narcotráfico eran protagonistas, Andrea — en ese tiempo conocida como Ricardo Montañez— formó parte del bloque de búsqueda que participó en el operativo en el que cayó Pablo Escobar. Pero, más allá de ese rol y de su desafiante trabajo con la historia del país, en su intimidad guardaba el deseo de vivir la realidad con lo que sentía y de expresar su verdadera identidad, esa que por la que muchas veces temía por como los demás la recibieran.

El nombre que hoy lleva tiene una historia especial. Andrea lo tomó en honor a una trabajadora sexual con la que pudo, por primera vez, hablar de lo que sentía sin miedo ni juicio. “Ella me escuchó, me apoyó y hasta me maquilló. Un gesto que la hizo sentir aceptada y segura.

Con el tiempo, su vida dio un giro, se radicó Estados Unidos y hoy, Andrea Montañez es una activista trans reconocida, comprometida con visibilizar las luchas y los derechos de la comunidad LGBTI. Desde la National LGBTQ Task Force, lidera procesos que buscan transformar realidades y abrir caminos de inclusión.