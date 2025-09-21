Afinia adelantará cortes de energía entre el 22 al 24 de septiembre
Para realizar estas intervenciones se requiere la interrupción del suministro eléctrico
Lunes, 22 de septiembre
Circuito Bayunca 1:
Horario: 7:30 a. m. a 8:00 a. m. y de 3:00 p.m. a 3:30 p.m.
Interrupción del servicio en zona urbana de Santa Rosa, sector, fincas y poblaciones en la vía que desde Cartagena conduce hacia Santa Rosa, vereda El Zapatero, carretera Troncal del Caribe Bayunca hacia Cartagena; fincas en la vía que desde Villanueva conduce hacia San Estanislao; y de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. los barrios de Santa Rosa: Nuevo Porvenir, El Paraíso, 15 de Agosto, El Fondo, López, Las Gaviotas y Las Delicias, zona urbana y rural de Villanueva, Cipacoa y sectores aledaños a la vía Santa Rosa – Villanueva.
Circuito Bocagrande 7:
Horario: de 8:30 a. m. a 2:30 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena: Calle 2, Carrera 7, sector El Horno – Tierra Bomba.
Circuito Chambacú 5:
Horario: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena: Carrera 18, Calle 30, sector barrio Pie del Cerro.
Circuito Chambacú 7:
Horario: 4:30 p. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena: en Calle de la Estrella, Calle Estanco del Tabaco, Calle del Arzobispado, Casa Nakita, Calle de Ayos, Calle del Coliseo, Casa Pacheco, antigua Joyería El Ónix, Calle del Porvenir, Calle San Agustín, Calle de la Universidad de Cartagena, Torres Zar, Hotel Casa del Marqués de Villalta.
Circuito Chambacú 7:
Horario: 7:35 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción el servicio en Cartagena: Calle de La Universidad con Carrera 36, barrio Centro Histórico.
Circuito El Carmen 3:
Horario: 6:50 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio en El Carmen de Bolívar: Buenos Aires, Las Uvas, El Prado, Centro, Las Flores, El Carmen El Santander, Goretti, Los Mangos, La Concordia, El Silencio.
Circuito Santa Isabel (Magangué):
Horario de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Interrupción del servicio Pueblo Nuevo (Bolívar), Galeras (Sucre) y San Benito de Abad (Sucre): Tres Puntas, San José de Rivera y Puerto Franco. Sectores: Pueblo Nuevo Segundo y Punta Nueva. Sectores aledaños a la vía entre Barranco de Yuca-San José de Rivera, y San José de Rivera - Punta Nueva. Finca o vereda: Abre El Ojo, Santa Angela, El Paraíso, El Chorro, Oro Verde, Doña Ana, Montevideo, Amelida, Los Pérez, Tres Punta, El Frenillo, El Gato, El Carmen y sectores aledaños.
Circuito Mamonal 9:
Horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio de energía Cartagena: Manzana 1 Bodega 1, Condominio Mariana de Barú.
Circuito Nueva Cospique 3:
Horario: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena: vía a Pasacaballo carrera a, kilómetro 9, barrio Mamonal.
Circuito San Jacinto 2:
Horario: 5:40 a. m. a 2:05 p. m.
Interrupción del servicio en San Jacinto: Finca Gavilán, Rancho Cañaveral, Villa Marina o Palo Quemado. Vía carrera VI al Carmen km 2, carretera San Jacinto - El Carmen Km 2 y sectores aledaños.
Circuito Villa Estrella 4
Horario: de 6:00 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena: Transversal 56 desde Carrera 88 hasta Carrera 91, barrio El Pozón.
Circuito Villa Estrella 4
Horario 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena: Calle La Esperanza entre carrera87 y transversal 72, barrio El Pozón.
Circuito Chambacú 12
Horario: 9:00 a. m. a 4:15 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena: carrera 22 calle 26, Barrio Manga.
Martes, 23 de septiembre
Circuito Calamar 2
Horario: de 6:50 a. m. a 6:00 p. m.
Interrupción del servicio en Calamar: corregimiento Hato Viejo, sectores: de La Iglesia, calle 5 con lote26, calle 5 con carrera 12, calle 9 con carrera 12, calle 15 con carrera 11, tienda la buena fe, calle 11 con carrera 12, carrera 13 con calle 5, calle 5 con carrera 12 y calle 9 con carrera 12.
Circuito Candelaria 2
Horario: 8:30 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena: carrera 60a calle Los Laureles, Barrio Veinte de Junio Sur.
Circuito Chambacú 8
Horario: 7:00 a. m. a 3:00 p. m.
Interrupción en el servicio en Cartagena: Carrera 8b Calle 30, Centro Histórico.
Circuito Chambacú 8
Horario 7:00 a. m. a 3:00 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena: Carrera 10 Calle de Guerrero, sector Doña Lola, barrio Getsemaní.
Circuito Mompox 5
Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en San Sebastián: carrera 6 desde la calle 5 hasta la calle 3, barrio San Miguel, Centro.
Circuito Ternera 2
Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en Turbaco: El Prado, El Papayal, El Porvenir, Bellavista, Los Laureles, urbanización La Granja, El Recreo de Los Abuelos, Monte Carmelo, urbanización Prado Verde Etapa 1 y 2, Carmentea. Vereda Coloncito.
Circuito Ternera 6
Horario: 6:00 a. m. a 5:30 p. m.
Interrupción del servicio en Turbaco: barrios Hoyo Oscuro, El Rosario, El Bajo, San Pablo y Los Ciruelos.
Miércoles, 24 de septiembre
Circuito Bosque 11
Horario: 10:10 a. m. a 1:40 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena: Carrera 13a Calle 70a, barrio Santa María.
Circuito San Juan Nepomuceno 2
Horario: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio en San Juan Nepomuceno: calle 15 con carrera 18a El Silencio.
Circuito Olaya (Magangué)
Horario: 7:40 a. m. a 5:00 p. m.
Se interrumpirá el servicio en Magangué: Carrera 14 Entre Calles 8 Y 12 Barrio Montecarlo.
Circuito Mompox 5
Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en San Sebastián: calle 8 desde carrera 2 hasta la carrera 4 barrio Cecilia Caballero.
Circuito San Jacinto 2
Horario: 6:00 a. m. a 2:00 p. m.
Interrupción del servicio en San Jacinto: vía San Jacinto- Las Palmas, zona rural/urbana de Las Palmas y Bajo Grande y sectores aledaños a la vía.
Circuito Ternera 11
Horario: 11:40 a. m. a 3:10 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena: carrera 69 calle 24, barrio Blas de Lezo.
Circuito Ternera 11
Horario: 11:40 a. m. a 3:10 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena: calle 25 carrera 76a, sector barrio El Socorro.
Circuito Ternera 11
Horario: 11:40 a. m. a 3:10 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena: calle 28 carrera 67b, barrio Blas de Lezo.
5 / 5
Circuito Villa Estrella 2
Horario: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena: transversal 56 entre carrera 86 y carrera 81, barrio El Pozón.
Circuito Chambacú 2
Horario: 6:00 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena: calle 35a y carrera 17g, calle 36 y carrera 17c, calle 38a y carrera 18, barrio Espinal.
Circuito Ternera 13
Horario: 7:00 a. m. a 3:00 p. m.
Interrupción del servicio en Turbana y Cartagena: zona urbana y rural del municipio Turbana y corregimiento Ballestas. Veredas: El Polón. Sectores aledaños variante a Mamonal Turbana, Variante Mamonal – Gambote.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Línea 582
Horario: de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en Morales, Simití, Santa Rosa del Sur y San Pablo: zona urbana y rural de los municipios: Morales, Simití, Santa Rosa del Sur, San Pablo. corregimientos de Simití: Monterrey, San Blas, Animas Bajas, San Luis, Sabanas De San Luis. Corregimientos de San Pablo: Cañabrava, Pozo Azul, Santo Domingo. Corregimientos de Santa Rosa del Sur: Arrayanes, San Isidro, San Francisco, Los Canelos, San Benito.