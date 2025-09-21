567.665 jóvenes están habilitados para votar en elecciones de los Consejos de Juventud en Bolívar

567.665 jóvenes están habilitados para votar en las elecciones de los Consejos de Juventud en Bolívar

Un total de 11.702.436 jóvenesentre los 14 y 28 años estánhabilitados para ejercer su derecho al voto en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que se llevarán a cabo por segunda vez en la historia de Colombia el próximo 19 de octubre.

Del total de jóvenes aptos para sufragar, 5.824.306 son mujeres y 5.878.130 son hombres, quienes podránvotar en 19.869 mesas,distribuidas en 6.372 puestos de votación en todo el territorio colombiano.

Bogotá, D. C., lidera el censo electoral nacional para las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud con 1.728.112 jóvenes, seguida por el departamento de Antioquia con 1.540.652, Valle del Cauca con 967.762, Cundinamarca con 642.291 y Atlántico con 641.550.

Los jóvenes pueden consultar su lugar de votación en la página web de la Registraduría Nacional delEstado Civil, www.registraduria.gov.co , dando clic en el botón ‘Grandes X Elección’ y luego en la opción ‘Consulta lugar de votación’. Los menores de 14 y 17 años, que se encuentren en el censo electoral nacional de jóvenes, podrán sufragar en el puesto de votación más cercano.

El documento de identidad que deben presentar los jóvenes para poder ejercer su derecho al voto es:

Jóvenes de 14 a 17 años: tarjeta de identidad.

tarjeta de identidad. Jóvenes de 18 a 28 años: cédula de ciudadanía en cualquiera de sus versiones (digital o física).

cédula de ciudadanía en cualquiera de sus versiones (digital o física). Jóvenes que hayan solicitado su cédula por primera vez: contraseña del trámite de la cédula de ciudadanía de primera vez.

