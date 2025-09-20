Quince oficiales de la Policía se retiran: 4 por disposición oficial y 11 por solicitud propia

Colombia

El Ministerio de Defensa Nacional dejó en firme el retiro de 15 oficiales de la Policía Nacional, entre tenientes coroneles y mayores, mediante dos resoluciones firmadas por el ministro Pedro Arnulfo Sánchez.

De acuerdo con los documentos, cuatro oficiales fueron llamados a calificar servicios, entre ellos la teniente coronel Yasmín Berrio Toro, quien se desempeñaba como jefe de armamento de la Policía, y el teniente coronel Francisco Quitián Bustos, reconocido por su participación en la Operación Agamenón, que permitió la captura de alias Otoniel, entonces máximo cabecilla del Clan del Golfo.

Los otros 11 oficiales solicitaron su retiro voluntario, según la Resolución 00761 del 17 de septiembre de 2025. Todos continuarán dados de alta por un periodo de tres meses en la respectiva pagaduría, ya que así lo establece el Decreto 1212 de 1990.

Estos movimientos, según afirman fuentes de la institución a Caracol Radio, se enmarcan en los procesos de renovación institucional y reorganización de mandos que adelanta la Policía Nacional para fortalecer su estructura y responder a los nuevos desafíos de seguridad en el país.

Retirados por llamamiento a calificar servicios

Caracol Radio tuvo acceso a la Resolución 00756 del 17 de septiembre de 2025 dispuso el retiro del servicio activo de los siguientes oficiales de la Policía Nacional:

• Teniente Coronel Johan Fabián Peña Valderrama

• Teniente Coronel Francisco Quitián Bustos

• Teniente Coronel Yasmín Berrio Toro

• Mayor Elkin Fernando Chávez Bello

Retiro por solicitud propia

Así mismo, Caracol Radio conoció la Resolución 00761 de la misma fecha se aceptó la solicitud de retiro voluntario de:

• Teniente Coronel Juan Carlos Blanco Mendoza

• Teniente Coronel Paola Andrea González Orozco

• Teniente Coronel Sergio Andrés Fuentes Gómez

• Teniente Coronel Germán Puentes Guzmán

• Teniente Coronel William Fernando Nieto Ordoñez

• Teniente Coronel María Emile Peña Reyes

• Teniente Coronel Manuel Felipe Lizarazo Rojas

• Mayor Rodrigo Díaz Calderón

• Capitán Elkin José Miranda Grau

• Capitán Dionicio Galvis Córdoba

• Subteniente Valentina Trujillo Mercado