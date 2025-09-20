Las lluvias de las últimas 24 horas causaron algunas afectaciones en Manizales

Manizales

Las lluvias de las últimas horas causaron afectaciones en el barrio La Enea de Manizales, Según la Unidad de Gestión de Riesgo después del llamado de la comunidad, de inmediato comenzaron las revisiones para evitar una contingencia mayor en las inundaciones.

Diego Rivera director de la Unidad de Gestión de Riesgo, confirmó que las lluvias causan afectaciones en el barrio Malhabar donde las lluvias provocaron la caída de un árbol en la cra 39 con calle 67. En la Enea se presentó una emergencia donde unas cuatro o cinco viviendas se inundaron debido a las precipitaciones, sin embargo, por la oportuna reacción de los bomberos no se presentaron damnificados.

El estado de las vías por las lluvias ha desmejorado causando alguno accidentes como el ocurrido en la vía kilómetro 27 vía el Magdalena, donde por lo liso del pavimento se presentó un choque de dos vehículos por fortuna no se registraron lesionados

“Es preciso resaltar que los acumulados están en menos de 70 milímetros, sin embargo, si tuvimos inundaciones en el barrio La Enea, donde realizamos un proceso de limpieza de los primeros niveles de las casas del sector. Cualquier novedad por las lluvias deben llamarnos a la línea 119 del Cuerpo Oficial de Bomberos”, dijo el director de la Unidad de Gestión de Riesgo

Las estaciones de monitoreo han tenido un aumento considerable de acumulación de lluvias según informó la Unidad de Gestión de Riesgo