Incautan cargamento de estupefacientes avaluado en cerca de $750 millones en el Tolima

Tolima

Las autoridades del Tolima lograron un importante resultado operacional en la lucha contra la delincuencia en el norte del departamento, al afectar directamente las finanzas y la capacidad operativa de la estructura delincuencial común organizada “La Línea” que opera en el municipio de Falan.

Caracol Radio estableció que durante el operativo se logró la incautación de 198 kilos de marihuana, 11 kilos de cocaína avaluados en más de $750 millones, una pistola 9 mm con proveedores y munición, prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, un inhibidor de señal y material de empaque, elementos que representan una afectación contundente a la organización.

Este operativo hace parte de la estrategia integral de seguridad liderada desde la Gobernación del Tolima que busca impedir la consolidación de organizaciones delincuenciales en el territorio y garantizar un ambiente de tranquilidad para los tolimenses.

“Gracias al trabajo conjunto con la Policía del departamento y sus comandantes, se ha podido identificar y atacar las fuentes de financiación de las organizaciones criminales que pretenden consolidarse en nuestro territorio. Nuestra obligación es proteger a la ciudadanía y lo estamos cumpliendo en todo el Tolima. Continuaremos trabajando de manera articulada para evitar que estos grupos se asienten en la región”, aseguró el secretario de Seguridad del Tolima, Alfredo Bocanegra.

Por su parte, la teniente coronel Diana Rojas, subcomandante del Departamento de Policía Tolima, aseguró que, por la oportuna información suministrada por la comunidad, se logró propinar una afectación contundente al grupo delincuencial denominado ‘La Línea’. “Fue posible ubicar una finca en zona rural de Falan que era utilizada como centro de acopio de estos elementos ilícitos”.

Las autoridades del Tolima reafirman su compromiso de seguir fortaleciendo las acciones de prevención, control e inteligencia, en estrecha articulación con la Fuerza Pública, para garantizar un territorio seguro, en paz y con oportunidades para todos los tolimenses.