Gobernadora del Tolima propone autonomía a mandatarios regionales para iniciar diálogos de paz

Tolima

En diálogo con Caracol Radio la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, hizo un llamado al Congreso de la República para que se incluya una propuesta en la denominada Ley de Competencias, Autonomía y Descentralización que inicia su trámite.

“Ojalá; ahorita que se va a entrar a discutir en el Congreso de la República la Ley de Competencias, Autonomía y Descentralización, se incluyera, allí en esa ley, un ´parrafitó´ donde se le diera una mayor autoridad a las gobernaciones, a las alcaldías en relación con la Fuerza Pública para poder llevar a cabo esa tarea”, manifestó la gobernadora de Tolima.

Autonomía para mandatarios locales y regionales

La mandataria seccional pidió competencias a las autoridades regionales para adelantar procesos de paz y acuerdos de cese al fuego “Ojalá, también, se le diera la facultad tanto a las gobernaciones como a las alcaldías de poder llevar a cabo procesos de paz al interior de cada uno de sus departamentos con estos grupos al margen de la ley; y qué mejor que lo hagan quienes conocen el territorio, quienes están en la región y quienes conocen las problemáticas que se están viviendo en cada uno de los rincones de los departamentos y de los municipios”.

Un llamado de atención a al bancada del Tolima en el Congreso

Matiz pidió a los congresistas del departamento para que acojan su iniciativa y la incluyan dentro del trámite de la ley. “Yo quisiera ver a nuestros congresistas allí en el Congreso de la República debatiendo sobre estos puntos tan importantes y sobre todo sobre esa ley de competencias que tanto hemos reclamado para que hablemos, definitivamente, de una descentralización territorial con recursos; y no de una descentralización que está simplemente plasmada en el papel”.