En Ibagué entregarán indemnizaciones a más a 135 víctimas del conflicto armado

Ibagué

En una visita realizada a Ibagué Sergio Andrés Agón Martínez, director Nacional de Reparación Integral de la Unidad de Víctimas, anunció que en el mes de octubre se hará la entrega de indemnizaciones individuales a 100 victimas del conflicto armado en la capital del Tolima.

“Aspiramos a entregar indemnizaciones individuales a más de 135 víctimas del conflicto armado que se encuentran registradas en el municipio, por un valor superior a los $1.250 millones”, dijo el director Nacional de Reparación Integral de la Unidad de Víctimas.

A la vez el funcionario del Gobierno Nacional resaltó que en medio de la mesa de víctimas que fue liderada por la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, se conoció la gestión del municipio para que se construya el Centro Regional de Atención a Víctimas de Conflicto Armado, Cravic.

“La alcaldesa nos expuso un bien inmueble muy importante para podérselo dar a esta mesa de víctimas para ser una tarea importante social por ellos”, resaltó Sergio Andrés Agón Martínez.

Por su parte, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, entregó detalles a representantes de la Unidad Nacional de Víctimas y de la Mesa Municipal de Víctimas de la destinación de un lote de equipamiento en el sector de La Arboleda para la construcción del Centro Regional de Atención a Víctimas de Conflicto Armado, Cravic.

“Este anuncio marca un paso fundamental en la materialización de un espacio que permitirá brindar acompañamiento integral, atención psicosocial y acceso a programas de reparación a la población víctima del conflicto de nuestra ciudad”, aseguró la Alcaldesa.

Durante la mesa también se socializaron propuestas relacionadas con proyectos de vivienda, iniciativas productivas para las víctimas con apoyo del Gobierno Nacional, el avance del Plan Retorno en Villa del Sol, la participación activa de la Administración en el Comité de Justicia Transicional y la creación de un Consejo de Reforma Agraria como espacio de diálogo y concertación.