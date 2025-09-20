A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

El Centro Nacional de las Artes rinde homenaje a Edy Martínez en el Mes del Jazz

Septiembre, declarado como el Mes del Jazz en Colombia, tendrá un momento especial con el homenaje al pianista, arreglista y compositor Edy Martínez, una de las figuras más influyentes del latin jazz en el país. El Centro Nacional de las Artes (CNA) anunció una programación que combina música en vivo y cine para reconocer la trayectoria de este maestro.

Dentro de la programación del evento que conmemora el Jazz y rinde un homenaje a Edy está la proyección de “Viva Edy”, documental que revela el talento, la historia y el legado de un músico que ha dejado huella en la escena internacional del jazz latino.

El reconocimiento a Edy Martínez es protagonista en la programación especial que el Centro Nacional de las Artes ha preparado en su primera participación dentro del Circuito de Jazz Colombia. En esta agenda también se destacan el festival Emergentes Jazz, los conciertos de Richard Bona, y Tom Diakité, así como la presentación del Real Book Colombia.

Con este reconocimiento, Bogotá refuerza su lugar como una de las capitales del jazz en la región y ofrece al público la oportunidad de celebrar a un artista que ha llevado el nombre de Colombia a los escenarios del mundo.

