Ejército denuncia bloqueos y presión de grupo armado en La Plata, Huila

En el municipio de La Plata, Huila, se presentaron graves alteraciones de orden público cuando tropas del Ejército fueron retenidas y obligadas a utilizar vehículos particulares. Según las autoridades, los hechos habrían sido impulsados por el grupo armado residual Gaor-r Fernando González Acosta, que busca consolidar el control de corredores estratégicos entre Huila y Cauca.

La situación se registró en la vía que comunica La Plata con Belén, en el sector conocido como La Balastera, donde cientos de personas bloquearon el paso. Testigos aseguran que la multitud fue presionada para impedir el avance de las fuerzas militares hacia zonas donde se refugian estructuras ilegales dedicadas al narcotráfico y la extorsión.

El Ejército denunció que la intención de este grupo es fortalecer sus economías ilícitas mediante actividades criminales como el tráfico de drogas, secuestros y asesinatos. Con estas acciones buscan frenar las operaciones de control territorial y aislar a las tropas de las comunidades más afectadas por la violencia.

La obstrucción de la carretera incluyó motociclistas, camiones, camionetas y automóviles particulares, generando un bloqueo total desde la mañana del sábado. Tanto habitantes como transeúntes manifestaron su preocupación por las consecuencias de estas acciones, mientras las autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para proteger a la población civil.