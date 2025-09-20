Diego Mauricio Muñoz se convirtió en la víctima fatal 51 en accidentes de tránsito en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que las autoridades de tránsito reportaron un siniestro vial ocurrido en la noche del viernes, hacia las 10:40 p. m., en el kilómetro 1 de la vía al aeropuerto. En el hecho perdió la vida un motociclista de 37 años, tras colisionar con un vehículo tipo camión.

Según el secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez, lamentablemente, nuevamente un motociclista falleció en el lugar de los hechos, mientras que el conductor del camión resultó ileso.

Solo en la última semana cuatro personas que se desplazaban en motos y sufrieron accidentes de tránsito perdieron la vida, lo que preocupa las autoridades locales.

El ciudadano que perdió la vida fue identificado Diego Mauricio Muñoz de 37 años, esta persona murió tras estrellar la moto de placa ROR 06D contra un tracto camión en la vía Aeropuerto Perales.

“Desde la Alcaldía de Ibagué enviamos un mensaje de condolencia a la familia de este actor vial, quien tristemente se convierte en la víctima número 51 de la siniestralidad en la ciudad durante este año”, manifestó el funcionario.

Finalmente, hizo un llamado a todos los ciudadanos para conducir con responsabilidad y respetar las normas de tránsito. La vida debe ser siempre la prioridad.