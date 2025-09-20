Cortometraje colombiano premiado en el Festival Internacional de Cine Independiente de Oldenburg

La producción, realizada con grandes esfuerzos y escasos recursos, es un proyecto de perseverancia y persistencia que narra la historia de un niño secuestrado en un bosque y llevado ante un ser mitológico que entierra a los niños vivos en el jardín detrás de su casa. De cada niño enterrado nace una flor negra llamada La flor del miedo. El monstruo la cosecha y, mediante un proceso de destilación, extrae el aroma del miedo para propagarlo en el mundo. Todo ocurre dentro de la imaginación de un niño.

El cortometraje combina fantasía, realismo mágico y poesía para reflejar, de manera simbólica, la violencia que afecta a Colombia. “Para nosotros es una inspiración muy grande. Por eso decidimos crear estas maquetas y representar esas fábulas y esa violencia que vivimos en nuestro país en poesía. Transformar el reclutamiento forzado de menores en poesía es un compromiso con la historia de Colombia y con visibilizar lo que viven muchos niños, una historia tantas veces invisible”, explicó Jorge Flórez.

La obra fue recibida con gran entusiasmo en el festival. Varios participantes destacaron su historia y expresaron su interés por la producción.