Corte Suprema reitera que los lazos familiares biológicos priman sobre los lazos de crianza

JUSTICIA

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, unificó jurisprudencia en materia de familia de crianza y fijó ocho directrices interpretativas para orientar a jueces, litigantes y familias en la resolución de controversias sobre el tema.

El caso puntual es el de Aurora una mujer que buscaba que se declarara la existencia de un vínculo de crianza con los hijos menores de edad de su sobrino fallecido. Ella los apoyaba económicamente y emocionalmente.

“No obstante, tan valioso aporte se inscribe en el marco de solidaridad familiar extendida, no en el prohijamiento integral que caracteriza jurídicamente la familia de crianza. La propia demandante reconoce que los adolescentes viven con su progenitora y que ella es considerada una «segunda mamá», circunstancia que confirma la permanencia del rol materno primario”, señaló la Corte.

La Sala indicó que las contribuciones económicas y afectivas de familiares o allegados, por significativas que sean, pertenecen al ámbito de la solidaridad familiar entre parientes y no constituyen por sí mismas una relación de familia de crianza.

Para definir las directrices interpretativas sobre la familia de crianza, la Sala tuvo en consideración dos puntos significativos.

Distinción entre crianza y filiación