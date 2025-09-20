Condenan a reclutador de las disidencias de las Farc en el Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció que luego de aceptar de manera voluntaria el delito de reclutamiento ilícito durante la audiencia de acusación, Cristian Camilo Serna Hurtado se sometió a sentencia anticipada y un juez penal de conocimiento lo condenó a ocho años y nueve meses de prisión por hechos ocurridos en agosto de 2024.

“Este hombre contactó a una niña de 13 años y a una adolescente de 17 años en Chaparral. En medio de engaños y amenazas de atentar contra sus familias, las persuadió para que lo acompañaran a Caquetá y se vincularan a una estructura armada de las disidencias de las Farc”, reveló la Fiscalía.

Inicialmente, Serna Hurtado compró tiquetes para transportar en bus intermunicipal a las menores de edad al municipio del Guamo, Tolima, pero la mamá de la joven se percató de lo que sucedía y evitó que su hija viajara.

“La niña alcanzó a abordar el vehículo y durante el trayecto fue recuperada por unidades de la Policía Nacional, que también capturaron en situación de flagrancia al reclutador”, destacó la Fiscalía.

En su momento fue judicializado por un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial y asegurado en centro carcelario. La sentencia emitida en su contra precisa que deberá permanecer privado de la libertad.