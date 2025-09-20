Comercio espera un buen repunte en ventas en amor y amistad

Cúcuta

El comercio formal representado en Fenalco espera un buen momento este fin de semana con ocasión de la celebración de amor y amistad.

Diversos sectores comerciales como el gastronómico, floristería, textil, confitería, bienes y servicios, hotelería, turismo, centros comerciales, entre otros, esperan un repunte en sus ventas y un alivio en sus cajas registradoras.

Sergio Palacio, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, dijo a Caracol Radio que “es una buena oportunidad para el comercio, y cada uno de los agremiados busca la mejor manera de dar respuesta a la demanda comercial que se presenta”.

“Las esperanzas están puestas sobre una buena dinámica y eso es lo que esperamos de esta actividad, como de las que siempre estamos dispuestos a acompañar” dijo el empresario.

Finalmente señaló que lo que se espera es el compromiso y y acompañamiento de las autoridades para que la jornada trascurra con normalidad y sin hechos de violencia.