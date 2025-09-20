Comercio espera un buen repunte en ventas en amor y amistad
Varios renglones de la economía local esperan movimientos
Cúcuta
El comercio formal representado en Fenalco espera un buen momento este fin de semana con ocasión de la celebración de amor y amistad.
Diversos sectores comerciales como el gastronómico, floristería, textil, confitería, bienes y servicios, hotelería, turismo, centros comerciales, entre otros, esperan un repunte en sus ventas y un alivio en sus cajas registradoras.
Sergio Palacio, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, dijo a Caracol Radio que “es una buena oportunidad para el comercio, y cada uno de los agremiados busca la mejor manera de dar respuesta a la demanda comercial que se presenta”.
“Las esperanzas están puestas sobre una buena dinámica y eso es lo que esperamos de esta actividad, como de las que siempre estamos dispuestos a acompañar” dijo el empresario.
Finalmente señaló que lo que se espera es el compromiso y y acompañamiento de las autoridades para que la jornada trascurra con normalidad y sin hechos de violencia.