Ciudadela Juan Atalaya celebra 175 años de la donación de terrenos donde se fundó

Cúcuta

Como un acto de reconocimiento y con el ánimo de seguir apostándole al desarrollo de la zona norte de la ciudad, este fin de semana las comunas 7 y 8 destacan los 175 años de esa área de la ciudad.

Los dirigentes comunales promotores de esta iniciativa en las comunas 7 y 8 destacaron el hecho y anunciaron una acción social para rendir un homenaje póstumo al señor Juan Atalaya Pizano, como hijo ilustre de esa zona.

Aníbal Mojica presidente de Asojuntas dijo a Caracol Radio que “para nosotros es importante este evento por el legado, compromiso y huella imborrable que ha sido el desarrollo de nuestra comunidad y los logros que a lo largo de los años se han alcanzado”.

Precisó el dirigente comunal que “hoy en día esta ciudadela es un polo de crecimiento, motivada por el trabajo de la comunidad, el respaldo de cada una de las asociaciones que trabajan en pro de la comunidad y el interés de seguir en los grandes retos que nos esperan para poder salir adelante”.

Indicó que por ello, este 21 de septiembre a las nueve de la mañana en la Redoma de la Kennedy del barrio La Victoria se cumplirá este homenaje de recordación.