Capturan en Ocaña a alias “Winnie Pohh” y “Veneca”, extorsionistas de Los Pelusos. / Foto: DENOR.

Ocaña

Las autoridades lograron la captura en el municipio de Ocaña, de un hombre y una mujer, señalados de pertenecer al grupo delincuencial Los Pelusos y quienes serían los encargados de extorsionar a empresarios y comerciantes de la región.

Según las autoridades, alias “Winnie Pohh” y alias “Veneca” serían los responsables de exigir pagos extorsivos que oscilaban entre los 10 y 30 millones de pesos, a propietarios de estaciones de servicio, comerciantes y transportadores de la provincia de Ocaña, a cambio de no atentar contra los establecimientos.

En una diligencia de registro y allanamiento a una vivienda, uniformados del Gaula de la Policía Nacional lograron la captura de estas dos personas.

Durante la diligencia se incautó un arma de fuego con su respectiva munición, un talonario con información de las víctimas y logos alusivos al EPL, así como dos teléfonos celulares en los que se evidenció su accionar delictivo, relacionado con grafitis y la entrega de panfletos intimidatorios.

Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.