Campesinos del Catatumbo celebran suspensión de la erradicación forzosa

Catatumbo.

El anuncio del Gobierno Nacional de suspender de manera inmediata la erradicación forzosa de cultivos ilícitos fue recibido con optimismo por las comunidades campesinas del Catatumbo, región que concentra una de las mayores extensiones de coca en el país.

Holmer Pérez, presidente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), afirmó que la decisión marca un paso importante, pues históricamente la erradicación militarizada ha dejado graves consecuencias en la zona.

“Las erradicaciones forzadas nos han dejado cifras lamentables. Significa no maltratar a las comunidades y dejar de judicializar a campesinos que lo único que hacen es rebuscarse la comida con la siembra de hoja de coca”, señaló.

El líder campesino recordó que en el pasado ya se habían firmado acuerdos colectivos de sustitución en municipios como Tibú y Sardinata, pero lamentó que estos procesos quedaran inconclusos.

“La voluntad de los campesinos siempre ha estado en materia de sustitución de cultivos. Lo que ha faltado es voluntad de los gobiernos para cumplir lo pactado”, expresó.

Pérez insistió en que el reto va más allá de reemplazar una planta por otra. “Lo que se requiere es transformar la economía campesina. No se trata solo de sembrar un cultivo distinto, sino de garantizar alternativas reales de vida digna para las familias que históricamente han dependido de la hoja de coca”, puntualizó.

En el Catatumbo, la expectativa ahora se centra en que el Gobierno cumpla con la implementación del punto cuatro del Acuerdo de Paz, referido a la sustitución de cultivos ilícitos, y que se garantice inversión social para que la suspensión de la erradicación forzosa no se quede solo en un anuncio.