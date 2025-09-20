Autoridades refuerzan controles en establecimientos por celebración de amor y amistad

Cúcuta

El gobierno municipal a través de la secretaria de gobierno trazó una estrategia para poder controlar el comportamiento social en establecimientos este fin de semana con ocasión del día del amor y amistad.

El secretario de gobierno de Cúcuta Miguel Castellanos dijo a Caracol Radio que “hemos coordinado operativos de seguridad, control a establecimientos, espacio público y acciones tendientes a garantizarle a la ciudadanía seguridad”.

“Con las especialidades de la policía metropolitana, acompañamos de funcionarios de este despacho y de acuerdo a las instrucciones del señor alcalde, buscamos que este fin de semana la ciudadanía sienta el acompañamiento de las autoridades en todas las comunas de la ciudad”, dijo el funcionario.

Explicó que con la policía metropolitana hay retos para mejorar los niveles de confianza y seguridad ciudadana y en ese propósito están comprometidas todas las capacidades.

Se estima que más de mil hombres de la policía nacional estarán comprometidos en la vigilancia de la capital nortesantandereana.