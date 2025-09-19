Universidad de Antioquia deberá entregar más de 100 informes y actas a inspectora

Medellín, Antioquia

La delegada designada por el Ministerio de Educación para la inspección in situ en la Universidad de Antioquia, Angielly Paola Martínez Ruiz, radicó un documento con más de un centenar de requerimientos formales para avanzar en el proceso de vigilancia especial que enfrenta la institución. Esta inspección fue ordenada mediante la Resolución 018478 del 5 de septiembre de 2025.

Requerimientos logísticos y administrativos

La inspectora solicitó a la universidad adecuar una oficina con espacio para cuatro personas en el edificio administrativo, equipada con acceso a la intranet y al sistema de gestión documental. Asimismo, pidió la agenda de todos los comités directivos, incluyendo el Comité Rectoral, de Contratación, Conciliación y Defensa Judicial, Control Interno, Autorización de Empleos Transitorios y los comités primarios de cada vicerrectoría.

También exigió las actas de los últimos dos años de estos comités, así como de las juntas directivas del Hospital Alma Mater, la Fundación de Apoyo a la Universidad de Antioquia y la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS).

Investigación sobre recursos financieros y contratos

Uno de los apartados más robustos del requerimiento está relacionado con el componente financiero. La inspectora solicita detalles de los recursos transferidos por entes territoriales en los últimos tres años, desglosados por fondo y destino. Pide un informe completo de los recursos provenientes de la estampilla Universidad de Antioquia, incluyendo proyectos financiados, ejecución presupuestal, disponibilidad efectiva y liquidez real.

La solicitud incluye información sobre ingresos por matrículas, contratos interadministrativos, servicios de extensión, investigaciones, y pagos del Hospital Alma Mater. Se requiere un reporte del estado del déficit institucional, acciones en sociedades comerciales y portafolios de inversión, además de los recursos actuales en cuentas bancarias, títulos o fiducias.

Control interno, disciplinario y penal

En cuanto al control interno, se piden los informes de auditoría de los últimos tres años, denuncias por corrupción, hallazgos administrativos o fiscales, y seguimiento a recomendaciones realizadas por la auditoría institucional.

Adicionalmente, el Ministerio solicita información detallada sobre quejas disciplinarias, procesos penales contra funcionarios de la universidad en la última década, denuncias penales presentadas por la institución, acciones de repetición y controversias contractuales. La inspectora también indaga sobre demandas contra actos administrativos interpuestas por la misma universidad.

Nómina, contrataciones y transparencia

La inspectora exigió el desglose de los gastos de nómina durante los últimos seis años, incluyendo salarios, horas extras, bonificaciones y seguridad social de todos los perfiles docentes y administrativos. También solicitó el número actual de empleados de carrera, provisionales, temporales, contratistas y personal contratado a través de la CIS o la Fundación UdeA.

En cuanto a transparencia, se pide el cumplimiento normativo en materia de rendición de cuentas, plan anticorrupción, declaraciones de bienes y rentas de altos funcionarios, estructura salarial, bonificaciones, viáticos, uso de tarjetas de crédito institucionales, y la relación de veedurías ciudadanas acreditadas ante la universidad.



