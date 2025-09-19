Tumaco tiene al mejor Policía comunitario de Colombia

Hace algunos días la Policía Nacional realizó su tradicional noche de reconocimientos a sus mejores hombres y mujeres destacados por su labor de servicio a la comunidad en diferentes ámbitos. El Subintendente Elkin Palacios, adscrito a la Policía en el Distrito Especial de Tumaco recibió el reconocimiento como el mejor Policía de Colombia en la categoría de Liderazgo Comunitario, por su entrega por los jóvenes y jovencitas de Tumaco y de la Costa Pacífica Nariñense en especial en el campo de la educación Superior.

“Gracias al trabajo articulado que se ha venido haciendo en el municipio de Tumaco fui seleccionado como el mejor policía de Colombia en la categoría de liderazgo comunitario lo cual permitió dar a conocer tus grandes avances en materia de educación que hemos hecho con varias universidades como la Universidad de Antioquia, la universidad del Pacífico, la universidad digital de Antioquia y algunas universidades en el territorio como la universidad Nacional, la universidad de Nariño y la universidad con quienes hemos venido fortaleciendo este proceso de educación superior” expresó el uniformado refiriéndose al reconocimiento recibido.

¿Quién es el mejor policía comunitario de Colombia?

Oriundo del departamento del Chocó, el Subintendente Elkin Palacios conoce de primera mano las problemáticas que se registran en los municipios del Pacífico Colombiano, especialmente las relacionadas con la vulnerabilidad alimentaria, económica y las dificultades para el acceso a la educación superior que le abren la puerta a los grupos ilegales que delinquen en los territorios y se aprovechan de esa realidad para llevar a los jóvenes a engrosar sus filas violentas.

“En este momento son más de 1500 jóvenes que estudian de manera presencial y virtual en el municipio de Tumaco lo cual ha permitido reducir los índices de violencia índices de comisión de delitos y ha permitido también que nuestros jóvenes accedan a esas universidades de manera gratuita, lo que nos permite que puedan transformar su realidad en el territorio, permite exista una gran transformación de estas presiones y puedan mejorar su situación de vida”, afirma el subintendente.

La Labor de Elkin Palacios, además de la gestión de estos cupos gratuitos en las universidades del país, se centra en adelantar actividades deportivas y culturales dirigidas a los jóvenes, niños y niñas de Tumaco y de municipios como La Tola, y Mosquera; que permitan entablar una relación con ellos que propicie alejarlos de las tentaciones de los grupos legales y del conflicto armado que persiste en estos territorios.

“Lo que viene ahorita, es un mayor compromiso, hay que insistir, persistir y no desistir y seguir trabajando por Tumaco para ayudar en la transformación social en Tumaco y eso se dará en la medida en que vayamos formando a nuestras comunidades brindándole acceso a la universidad acceso al deporte a la cultura y a otras maneras en la que nuestros jóvenes puedan salir de y alejarse del conflicto”, concluye el señor Palacios.