Ricardo Gareca sobre volver a dirigir a América de Cali: “es lo que quiero, por supuesto”

Ricardo ‘El Tigre’ Gareca es entrenador libre tras su salida de la Selección de Chile, luego de quedar eliminado del Mundial 2026. Con ‘La Roja’ sumó 4 victorias, 3 empates y 9 derrotas en 16 partidos, donde promedió 0,94 puntos por partido.

Ídolo de América de Cali, el argentino como jugador escarlata fue dos veces campeón de Liga Colombiana, además de alcanzar las tres finales consecutivas de Copa Libertadores, siendo el máximo goleador en 1987 (7).

Declaraciones del ‘Tigre Gareca’

Después de la salida del técnico Diego Raimondi de América de Cali, algunos rumores apuntaron a una posible llegada del técnico Gareca.

Sin embargo, las directivas se definieron por el antioqueño David González, el joven técnico con pasado en Tolima y Millonarios.

En exclusiva con El Vbar de Caracol Radio, Ricardo Gareca reveló detalles sobre sus acercamientos con el fútbol colombiano y las posibilidades de dirigir en la Liga nacional.

¿Ha tenido contacto con América últimamente?

“Por el momento no”, respondió.

¿Antes de dirigir a Chile?

“Si, pero yo ya tenía la palabra con la Selección de Chile en el momento que llamó la gente de América", afirmó el entrenador.

¿Puede venir a dirigir a América en enero?

“Yo tengo unos emprendimientos personales en Argentina, lo que he decidido es no trabajar porque tengo cosas postergadas y voy a estar con mi familia”, explicó.

“Es necesario la presencia mía con mis hijos. Pero el año que viene la idea es empezar a trabajar. Acá en argentina, en Colombia o en el lugar que se dé. No tengo problemas del lugar y desde enero puedo escuchar ofertas", confesó el técnico.

¿En sus planes a futuro está América?

“América es el único club en el que jugué en el extranjero, y pasaron 5 años donde me trataron de maravilla, tengo gran cariño por la institución que quiero, y supongo que siempre tiene uno la posibilidad de llegar en cualquier momento, respetando, claro, lo único que me interesa es no generar un conflicto, pero es lo que quiero, por supuesto", declaró el entrenador con pasado en la selección de Perú y Chile.

¿Diálogo con Tulio Gómez?

“Me trataron muy bien la vez que fui, mucho respeto y soy muy agradecido. Tengo amistad con mucha gente, como Jairo Bernal, que fue nuestro masajista. Colombia es un país donde muchas veces voy para visitar amigos, colegas”, reveló.

¿Alex Escobar ha dialogado con usted?

“El está en América, pero es un amigo y tiene que hacer su trabajo. Es un ídolo, emblema de América y puede aportar su conocimiento porque conoce lo que siente el hincha. Es de las personas que pueden estar en el equipo para siempre y facilitarle el trabajo a los entrenadores.

Si Atlético Nacional le hace una oferta, ¿lo dirigiría?

“Por Nacional tengo gran respeto, es un grande y está en el mismo nivel de América y Millonarios. Quizás América y Nacional han crecido más, pero millos es un enorme“, confesó el director técnico.

“Me siento muy identificado con América y con respecto a eso, es una decisión que no ha llegado el caso, pero tengo la cabeza a puesta en pensar en los emprendimientos que tengo y después veremos que propuesta puedo tener”, agregó.

Sobre su paso por Chile

“No fue buena deportivamente, los resultados están a la vista y nunca le encontré la vuelta para enderezar. Tenía varios jugadores y tenía muchas expectativas, no tuve mucho tiempo tampoco porque es un proceso comenzado y había que dar un resultado inmediato y no lo pude lograr", respondió.

“Los resultados no se dieron, pero estoy agradecido con el trato que recibí”, complementó.

Sobre dirigir a Perú o Venezuela

“No, en Perú, 7 años y medio fueron muchas sensaciones y es una etapa cerrada actualmente. Ellos buscan otro estilo y otra forma de trabajar, cosa que es respetable.

“Lo de Venezuela no tengo nada concreto. Nadie se me acercó a contactarme“, confirmó.

¿Cómo ve a Colombia para el Mundial 2026?

“Arrancó con una expectativa enorme, después le costó, pero eso no invalida nada del trabajo de Lorenzo, llegó a la final de la Copa América con oportunidades de ganarla ante una selección que es la mejor de estos momentos", rescató el técnico argentino.

“Este bajón le permite tener los pies sobre la tierra para no cometer errores, entonces me parece bueno que les toque vivir algún momento donde haya dudas. Eso no le quita méritos a nadie, pero sí permite analizar y revisar por qué pasan algunas cosas. La Selección Colombia tiene todo el potencial para hacer un gran Mundial", finalizó.

El entrenador ya sabe lo que es dirigir en Colombia, pues en 2005 estuvo al frente de América de Cali, y en 2006 fue el director técnico de Independiente Santa Fe.