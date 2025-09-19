Procuraduría envía concepto para salvar la Pensional en la Corte: actas faltantes no son esenciales

JUSTICIA

Hasta las 5 de la tarde de este viernes 19 de septiembre tiene el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, para enviar a la Corte Constitucional las actas de las sesiones extraordinarias en las que se corrigieron los vicios de trámite en la Reforma Pensional.

Estas actas han sido pedidas en repetidas oportunidades por el magistrado ponente Jorge Enrique Ibáñez Najar, sin embargo, no han sido enviadas porque una de estas no fue aprobada por falta de cuórum.

La falta de aprobación de esta acta para algunos expertos podría configurar un nuevo vicio de trámite, no obstante, la Procuraduría emitió un concepto en el que asegura que no es el único mecanismo para probar que el vicio de procedimiento encontrado en la ley pensional, se subsanó de forma correcta en el legislativo.

Procuraduría defiende la Reforma Pensional

En el concepto enviado a la Corte Constitucional el 18 de septiembre, el Ministerio Público reitera que estas actas de las sesiones extraordinarias cumplen una función de transparencia y fe pública a actos internos del Congreso.

No obstante, para la Procuraduría en el eventual caso de que se haya presentado alguna irregularidad, esto no tiene la virtualidad de viciar la legalidad de la Reforma Pensional (ley 2381 de 2024).

“Toda vez que las actas no hacen parte del trámite legislativo en sentido estricto, sino que se limitan a fungir como medios de prueba. En tal caso, la Corte Constitucional igual tiene otros medios de prueba idóneos, conducentes y pertinentes, que como las grabaciones de las sesiones, cumplen con los estándares exigidos por la misma Corte”, indica la Procuraduría.

En ese sentido, dice el Ministerio Público que esas actas no son el único método para verificar que se subsanó la ley de forma correcta, pues también están las grabaciones de las sesiones.

Cabe resaltar que para la última semana de septiembre el magistrado sustanciador, Jorge Enrique Ibáñez, redactaría una ponencia que será debatida en Sala Plena y allí se determinará si se puede implementar el nuevo sistema pensional en el país.