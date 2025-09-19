Pizza Master: ¿Cuáles son los restaurantes participantes en Ibagué?

Ibagué

Nueve restaurantes de Ibagué estarán participando en esta oportunidad en una nueva versión del Pizza Master que inicia este lunes 22 de septiembre. Cada uno de los chef ha diseñado diferentes preparaciones para participar en este concurso.

¿Qué costo tendrá la pizza?

Para esta nueva versión la pizza tendrá un costo unificado de $21.000 y medirá de 25 a 30 centímetros, y como es costumbre no se puede pedir a domicilio, ya que solo será servida en los establecimientos participantes.

Esta preparación de origen italiano tiene su propia versión en Colombia, donde la variedad de ingredientes dan a este plato un toque original.

De acuerdo con el gremio gastronómico Acódres Capítulo Tolima se destacan eventos como este, ya que es un aporte directo a la economía de la ciudad y en general del país, entendiendo que 30 ciudades de Colombia se suman a esta iniciativa.

“Este tipo de eventos son fundamentales porque incentivan a los comensales a apoyar a nuestros restaurantes, generando un círculo positivo de crecimiento para el sector gastronómico. Gracias a ese respaldo podemos fortalecer el empleo y seguir ofreciendo experiencias únicas alrededor de la mesa”, mencionó Edidson Puentes Presidente de este gremio.

Entre tanto, José Fredy Guerrero, director de Desarrollo Empresarial del ente gremial, manifestó “la invitación como siempre es a apoyar al empresario tolimense, salir y participar de forma activa en este festival gastronómico, probar la variedad de pizzas que se servirán durante una semana”.

¿Cuáles son los restaurantes participantes?

Plaza Express

Pizza: Uchi & Bacon

Descripción: masa artesanal, perfectamente fermentada a temperatura ambiente y madurada a temperatura controlada, que permite tener unos bordes (cornicione) suaves, aireados y con hermosos alveolos. Una base blanca de queso tilsit ahumado con queso mozzarella serán el cuerpo de esta obra; su delicada rúgula orgánica, será la protagonista del color, leve picor y acidez único; la cual se unirá a las crujientes lonjas del mejor bacon (tocineta) ahumado. Cremosidad, elegancia y frescura, se la darán los hilos de crema fundida de la stracciatella que se derretirán en tu boca, conectándose con el suave y equilibrado dulce de uchi (uchuva) y romero.

Ubicación: La Pola - Carrera 3 Calle 6, Esquina, La Pola – contacto 3002505260

Casa Loto Café

Dolce Toscana

Descripción: asa madurada, ligera y crujiente, cubierta con salsa napolitana artesanal, mozzarella fresca, la stracciatella se une al pesto casero hecho en casa, tomates secos, jamón serrano & miel. Una experiencia auténtica y equilibrada que disfrutaras en casa loto.

Ubicación: La Campiña - Avenida Guabinal Calle 77, Esquina, La Campiña – contacto 3156540762

Oso Pizza

Golden Berry

Descripción: Masa madurada, tomate san marzano, queso mozzarella, salami pimienta ¡uff! Digno de un rey! Praline de pistachos, ¡crujiente y dulce al mismo tiempo! Queso grana padano ¡el oro rallado del sabor! Y crema de uchuva ¡sabor brillante!

Ubicación: Prados Del Norte - Calle 62 #6A-50, Prados Del Norte – contacto 3233413796

Franco Pizzería Italiana

Vanidosa

Descripción: una pizza que te transporta directamente a la toscana italiana. Es una obra maestra culinaria que combina los ingredientes más frescos y de alta calidad, traídos directamente desde italia. Con masa madurada y base de salsa de tomate san marzano, esta pizza es coronada con salchicha italiana al vino blanco, queso mozzarella fior di latte y pecorino romano. Además, unas melanzane al funghetto y albahaca fresca que añaden un toque de frescura y sabor, cerrando esta creación con un aceite al tartufo evo, haciéndola perfecta.

Ubicación: Calle 60 - Carrera 2 #59-10, La Floresta – contacto 3045971002

Flor De Loto Café

La Regina Verde

Descripción: masa madurada que revela todo su carácter, cubierta con mozzarella de búfala suave y cremosa. El pesto fresco realza cada bocado, mientras el guanciale casero aporta profundidad y el pistacho un toque crujiente inesperado. Una creación que combina tradición y audacia, pensada para cautivar paladares exigentes.

Ubicación: CC Multicentro, Piso 1, Plazoleta de comidas - contacto 3159502742

La Barra Crea Tu Pizza

Parmesana

Descripción: bites de parmigiano crocante que aportan textura y un sabor inigualable. Se suma el clásico pepperoni madurado, acompañado de un toque de queso azul y perejil al ajillo, todo sobre nuestra salsa pomodoro preparada con tomates pelati italianos. La base es masa madurada, creada a partir de un curso realizado con el mejor pizzero del mundo, para traer a Ibagué la calidad de Italia a un precio justo.

La Samaria - Calle 94D #13A sur-64, LC 2 – contacto 3244604617

El Vergel - Transversal 14A #72-18, Balcones del Vergel, LC 1 - 3012589721

Nonna Pizza

La Nonna Siciliana

Descripción: masa delgada y crocante cubierta con salsa napolitana de tomates san marzano, queso mozzarella, acompañada de salami italiano, tomates cherry confitados, coronada con nuestra aromática salsa pesto, un toque sedoso de alioli de la casa, y terminada con parmigiano reggiano y reducción de vinagre balsámico. Un homenaje a la tradición italiana representada en lo colores de su bandera.

Ubicación: Palmeto Inn - Calle 69 con Avenida Ambalá, Palmetto Inn, LC 1 – contacto 3203376862

Positano Cocina Italiana

Ubicación: Mall Calambeo

Plazoleta de Comidas frente al Parque Deportivo

Pizzeria D’Napoli:

La Duquesa

Descripción: masa madre con 72 horas de maduración, doble queso mozzarella y queso reggiano, que dan un toque de suavidad y elasticidad, acompañada de molida de carnes especiales sazonadas con aderezo de la casa y trozos de durazno para dar un toque agridulce.

Mz G, Casa 19, novena etapa del Jordán - contacto 3232076978

¿Cómo se puede votar?

Se debe descargar la App móvil “Tulio Recomienda”, disponible en dispositivos iOS y Android. A través de la sección dedicada al Pizza Master, se debe seleccionar la ciudad, elegir el restaurante preferido y votar