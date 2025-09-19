Padre e hijo comerciantes fueron secuestrados en el Catatumbo

Padre e hijo secuestros en la vía Cúcuta-Tibú. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

En la madrugada de este viernes, dos reconocidos comerciantes de Tibú fueron secuestrados en la vía que comunica a Cúcuta con este municipio del Catatumbo, a la altura de la entrada a La Llana.

Las víctimas son Yhorjan Silverio Sanguino Rodríguez y su padre, Silverio Sanguino, quienes se movilizaban en un vehículo transportando mercancía, actividad a la que han dedicado toda su vida.

Según testigos, un grupo de hombres armados vestidos de negro salió a la carretera e interceptó el automotor, llevándoselos con rumbo desconocido.

De acuerdo con versiones preliminares, los responsables serían integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización armada con fuerte presencia en la región.

El hecho ha causado preocupación entre los habitantes de Tibú, donde la familia Sanguino es ampliamente reconocida por su trayectoria comercial.

Sus familiares y la comunidad han solicitado su pronta liberación y esclarecimiento de lo ocurrido.