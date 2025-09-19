Ong cuestiona el papel de la autoridades en masacres ocurridas en Cúcuta

Cúcuta

Un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Progresar cuestiona el aumento de hechos violentos en Cúcuta que se reflejan en 34 masacres en Norte de Santander, cuyo mayor epicentro es la ciudad de Cúcuta.

El director de la ONG Wilfredo Cañizares dijo a Caracol Radio que “en medio de este panorama, 119 personas perdieron la vida, reflejándose en un 53% el total de esas acciones violentas se registraron en Cúcuta”.

En el informe se revela que durante estos años se ha generado un punto de inflexión y marca hacia el futuro el uso de las masacres por grupos ilegales como arma de control e imposición territorial.

Así mismo se establece que el cierre de la frontera se propiciaron distintas modalidades delictivas que usaron las masacres en el marco de disputas por economías ilegales.

Finalmente el líder advirtió que pese a la grave situación para atender la violencia urbana hay poca importancia de las autoridades civiles para responder a la seguridad ciudadana, ademas de un fenómeno marcado de corrupción en la policía metropolitana de Cúcuta.