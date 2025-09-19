“Nos estamos extinguiendo”: el clamor del pueblo Barí tras la desaparición de una joven en Ocaña

Norte de Santander.

La angustia por la desaparición de Dayana Andrea Abreidora Bachuna, joven indígena Barí desaparecida en Ocaña, se mezcla con un clamor más profundo: la supervivencia de todo un pueblo.

Así lo expresó Juan Titira, representante de la comunidad, quien advierte que lo ocurrido con la estudiante universitaria refleja un patrón de vulneraciones que amenaza la existencia misma de los Barí.

“Nos estamos extinguiendo por diferentes motivos: violencia, salud, reclutamiento, desapariciones. El caso de Dayana es un dolor que nos recuerda lo frágil que es nuestro pueblo hoy”, manifestó el líder, quien pidió a las autoridades nacionales activar medidas de protección inmediatas.

La comunidad insiste en que el Estado debe garantizar el cumplimiento de la sentencia T-052 de 2017, que ordena acciones para salvaguardar a los Barí como pueblo en riesgo de exterminio físico y cultural.

Además, reclaman inversión en salud y educación, así como el reconocimiento de sus guardianes territoriales como defensores de la madre tierra.

La desaparición de jóvenes indígenas, sumada a brotes de enfermedades no atendidas y la presión de los actores armados en la zona, profundiza la sensación de abandono.

“Necesitamos que el gobierno active las alertas tempranas, que haya presencia real y compromiso. No se trata solo de Dayana, es el futuro de todos los Barí”, recalcó Titira.

En medio de la incertidumbre por la suerte de la joven, el pueblo Barí insiste en que su voz sea escuchada y su vida colectiva respetada, antes de que el olvido termine por silenciarlos.