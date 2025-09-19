No tiene que ver con el narcotráfico: canciller dice que despliegue militar de EE.UU. es desmesurado

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, criticó la “desmesurada” presencia militar de Estados Unidos en aguas del Caribe y aseguró que “nada tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico”, en una entrevista con la AFP en Bogotá.

Estados Unidos desplegó ocho buques en el mar Caribe para combatir el narcotráfico y desde inicios de septiembre ha eliminado tres embarcaciones que presuntamente traficaban droga desde Venezuela, con un saldo de 14 muertos, según el presidente estadounidense Donald Trump.

“Lo que vemos es una presencia desproporcionada militar en la región que nada tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico”, dijo la canciller.

Washington también envió a Puerto Rico aviones caza F-35 para apoyar a la flotilla compuesta por siete barcos y un submarino de propulsión nuclear.

“El bombardeo” a las “embarcaciones (...) nos parece que no es la manera desde el punto de vista de la legalidad”, agregó sobre los ataques estadounidenses, una acción también cuestionada por Naciones Unidas. Colombia apuesta por capturar a los presuntos narcotraficantes y rechaza “la muerte de esa manera”, añadió.

Estados Unidos es el principal aliado comercial y militar de Colombia, pero desde la llegada al poder de Trump y del izquierdista Gustavo Petro las relaciones se han resquebrajado.

Ante una eventual intervención militar estadounidense, la canciller sostuvo que Colombia recurría a instancias internacionales para que “prevalezca el derecho internacional”.

Villavicencio aseguró que su país defenderá la soberanía venezolana, a pesar de “no reconocer el gobierno” de Nicolás Maduro tras las cuestionadas elecciones de julio de 2024.

“Por supuesto Venezuela está preocupada, como está toda la región, por la posibilidad de una intervención. Nosotros defendemos la soberanía de la región y reafirmamos la declaración de América Latina como territorio de paz, por eso no se corresponde esa presencia desmesurada militar en la región”, dijo la ministra.

Estados Unidos acusa a Maduro de pertenecer a un llamado cartel de los Soles, cuya existencia niegan Colombia y Venezuela.

Descertificación: “decisión política”

El lunes Estados Unidos consideró insuficientes los esfuerzos de Bogotá para frenar el narcotráfico y le retiró la certificación como aliado antidrogas.

“Está claro que fue una decisión política, para condenar al presidente”, dijo Villavicencio y tachó la medida de “injusta”.

Trump eliminó al país sudamericano de la lista de naciones que luchan contra el narcotráfico pero con una exención de las sanciones que permite que siga la cooperación económica y militar, sin los duros recortes que habría supuesto su cese.

Colombia tiene récord de cultivos ilícitos, con 253.000 héctareas según la ONU en 2023, y los diálogos de paz con los principales grupos ilegales se encuentran estancados.

Como se trata de una decisión política “no vamos a cambiar nuestra política, vamos a continuar haciendo lo que estamos haciendo porque es eficaz”, insistió Villavicencio.