Líder Barí esta desaparecida en el municipio de Ocaña

Cúcuta

La comunidad Motilón Barí generó una alerta por la desaparición de una de sus integrantes en el municipio de Ocaña, al norte del departamento.

Se trata de Dayana Andrea Abreidora Bashuna, una joven de 20 años de edad integrante de la etnia, estudiante de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander, en el municipio de Ocaña.

El pueblo Bari advirtió que la mujer salió de su residencia, y desde ese momento se perdió el rastro de su paradero, generando miedo, zozobra y preocupación en los familiares de la joven.

Por ahora, no hay pistas de los responsables de este hecho que se presentó sobre la zona norte del departamento y donde no se descarta que se trate de un secuestro.

La Asociación de Autoridades Tradicionales ha venido generando alertas por las acciones violentas que se han venido presentando en su territorio producto de las confrontaciones que mantienen los grupos ilegales ELN y las disidencias armadas de las farc frente 33 en la región del Catatumbo.