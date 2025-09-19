La cita más espiritual de Festijazz: Coros Unibac Voci del Mare y Unibac Góspel Royal Harmony

Una conexión espiritual indescriptible es lo que se siente cuando se escuchan a los coros Unibac Voci del Mare y Unibac Góspel Royal Harmony, que estarán este sábado 20 de septiembre en el concierto más emotivo de Festijazz Mompxo 2025.

⏰ 10 a.m. Coro Unibac Voci del Mare

⏰ 11 a.m. Coro Unibac Góspel Royal Harmony

🗓️ 20 de septiembre 2025

📬 Iglesia de Santa Bárbara

Tanto Unibac Góspel Royal Harmony como el Coro de Cámara Unibac Voci del Mare hacen parte del Semillero de la Música Coral del Conservatorio “Adolfo Mejía” de Unibac, un espacio académico y artístico orientado a la investigación, creación y proyección de la música coral.

Coro de Cámara Voci del Mare

El Coro de Cámara Voci del Mare, fundado en 2010 bajo la dirección del maestro Fernando Carrillo Gómez, es una de las agrupaciones corales más representativas del Caribe colombiano. Conformado por 25 integrantes entre estudiantes, egresados y profesionales de diversas áreas, el coro ha construido un camino artístico de 14 años, consolidándose como un referente de excelencia vocal y proyección cultural.

Su repertorio abarca música coral universal, música antigua, académica, espiritual negra, música sacra y ritmos del Caribe, interpretados con un sello propio que combina rigor técnico, sensibilidad artística y una fuerte identidad regional. Bajo la batuta de su director, Voci del Mare ha alcanzado reconocimientos nacionales e internacionales, destacándose en festivales y concursos corales por la calidad de su interpretación, la riqueza de sus programas y la fuerza expresiva de sus presentaciones.

Más allá del escenario, el coro se distingue por su carácter formativo y su compromiso con la proyección social, llevando la música coral a espacios académicos, culturales y comunitarios. Su labor ha contribuido a fortalecer la tradición coral en Cartagena y a posicionar a la ciudad como epicentro de la actividad coral en Colombia.

Unibac Góspel Royal Harmony

Es una agrupación musical de género gospel conformada por estudiantes de la Universidad de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. La iniciativa nació en la clase de Ensamble Vocal bajo la guía del maestro Fernando Carrillo, quien impulsó el proyecto y confió la dirección musical al maestro Duván Blanquicett Jaraba.

Su origen se remonta a la iniciativa de cuatro compañeros de clase —Jesús Montero, Cris Orellano, Jean Paul Montes y Mateo Patiño—, quienes encontraron en la música no solo una herramienta de aprendizaje, sino también un medio para cultivar disciplina, creatividad y trabajo en equipo. Lo que comenzó como un proyecto académico pronto trascendió las fronteras del aula, consolidándose como un grupo con identidad propia.

El debut de Royal Harmony tuvo lugar en la edición 2024 del Festival de Jazz de Mompox, donde realizaron una destacada participación que sensibilizó profundamente a los asistentes al concierto. Desde entonces, la agrupación se ha distinguido por la fuerza expresiva de sus interpretaciones y el compromiso artístico de sus integrantes, quienes, a través de la innovación y la búsqueda de la excelencia, han logrado imprimir un sello personal en cada presentación.

Más allá de lo musical, Royal Harmony se caracteriza por el compañerismo y la unión de sus miembros, valores que se reflejan en la calidez de sus voces y en la energía que transmiten en escena. Con el corazón y el amor por el arte como pilares, esta agrupación proyecta su propuesta hacia escenarios académicos y culturales de gran relevancia, llevando el gospel a nuevas audiencias con autenticidad y pasión.