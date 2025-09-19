Golpe al microtráfico en la comuna 7: cayeron los ´Apolo´ organización que operaba en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué logró la captura por orden judicial de siete personas y la notificación en la Permanente Central de una más, señalados presuntamente de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado en la comuna 7.

La operación que contó con el apoyo de 50 uniformados de diferentes especialidades se desarrolló en el marco de tres allanamientos en los barrios Modelia 2, Territorio de Paz y Protecho Salado.

Según la METIB, fueron siete meses de investigación en el que personal policial, logró a través de las actividades judiciales, recopilar el suficiente material probatorio para dejar al descubierto el modus operandi de este grupo de personas.

“De acuerdo con la evidencia obtenida, esta estructura criminal, operaba en la quebrada ´La Chicha´ en el barrio Chicó, donde comercializaban en su gran mayoría marihuana tipo crypi en dosis con un valor de tres mil pesos. Es así que se ha podido determinar que, recaudaban un aproximado de $15 millones mensualmente”, dijo el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana.

En medio de la operación contra el microtráfico se logró la captura de Andrés Felipe Gómez rincón, Alias Tolima (Cabecilla), quien registra 12 anotaciones por tráfico estupefacientes, concierto para delinquir, abuso de confianza, inasistencia alimentaria, lesiones culposas y violencia contra servidor público.

Jaime Daniel Quintero Ramírez, Alias Orejas (Cabecilla) registra 4 anotaciones: concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Damián Franco Alcázar, Alias Monedita (expendedor y campanero) cuenta con una anotación por concierto para delinquir.

Jenny Paola Gamboa Betancur, Alias La Diabla (expendedor y campanero) tiene 4 anotaciones por tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir e inasistencia alimentaria.

Jhon Alfredo Vásquez Flórez, Alias Perro (expendedor y campanero) posee 4 anotaciones por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

John Abraham Rengifo Rojas, Alias Indio (expendedor y campanero) tiene 7 anotaciones por los delitos de concierto para delinquir, violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes.

Yorman Andrés Ascencio Ramírez, Alias Yorman (expendedor y campanero) tiene 6 anotaciones por concierto para delinquir, hurto calificado y violencia intrafamiliar.

Norberto Loaiza Buitrago, Alias Flaco fue notificado en la Permanente Central, cuenta con 12 anotaciones judiciales.