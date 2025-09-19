Gobierno da luz verde a destinación de recursos para construir sede de Universidad Nacional en Tumaco

El Gobierno validó los documentos técnicos para que la Universidad Nacional, cuente con 34.000 millones de pesos que el Ministerio de Educación se comprometió a entregar el pasado mes de junio, para continuar la construcción de la primera fase de la sede de la institución en Tumaco.

Actualmente, se tiene un certificado de disponibilidad presupuestal que permite que estos recursos se pueden ejecutar, para reemplazar el dinero retirado por la agencia holandesa Invest International, quien en octubre del año pasado decidió no formar parte del proyecto.

Ahora, se espera que el Ministerio de Educación expida la resolución que ordena transferir los recursos apropiados, la cual estará sujeta a la programación financiera y disponibilidad de caja del presupuesto general de la nación.

Con esta viabilidad se espera que el inicio de la construcción comience en el primer semestre del 2026 con un plazo estimado de ejecución de 24 meses, más el periodo de liquidación, y permitir que la entrega del campus sea en el 2028.

Entre tanto, ya hay avances técnicos en las obras complementarias a la fase I y II de la Sede, entre ellas las plantas de tratamiento de aguas residuales y de agua potable, la subestación eléctrica, y el aprovechamiento forestal.