En Tumaco desarticulan la banda de los Fantasmas

Tumaco - Nariño

Las autoridades lograron un importante golpe contra el narcotráfico en Tumaco, en un trabajo articulado entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y con el respaldo del Ejército Nacional, que permitió que se desmantelara la estructura criminal conocida como Los Fantasmas, señalada de ingresar y distribuir estupefacientes en un cantón militar de la región.

“Tras nueve meses de investigación, la Policía Nacional a través de la Seccional de Investigación Criminal en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo del Ejército Nacional, logró la desarticulación de la organización delincuencial conocida como “Los Fantasmas”, dedicada al ingreso y comercialización de sustancias ilícitas dentro de un cantón militar en el municipio de Tumaco”, explicó el Coronel Jorge Mendoza, Comandante encargado de la Policía en Nariño.

En la acción policial se materializaron tres capturas por orden judicial, de personas señaladas de promover y sostener la cadena del narcotráfico en esta zona del Pacífico nariñense y con ella, se afecta de manera directa la economía ilegal que respaldaba a organizaciones criminales, al mismo tiempo que se atiende una problemática de salud pública que venía afectando la convivencia ciudadana y la disciplina interna en un importante sector del Distrito de Tumaco.

“La estructura criminal “Los Fantasmas” había sido priorizada dentro de la estrategia MACRI (Marco de Cooperación contra el Narcotráfico en Nariño), liderada por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de neutralizar grupos dedicados al tráfico de estupefacientes en esta región”, concluyó el comandante encargado de la Policía Nariño.