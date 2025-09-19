En alerta roja Los Patios tras incendio que dejó siete heridos y viviendas afectadas

Norte de Santander.

El municipio de Los Patios permanece en alerta roja justo después de la emergencia registrada en Patio Centro, donde un incendio en un establecimiento de lavado de vehículos -que además funcionaba como depósito de insumos para la fabricación de colchones- dejó siete personas heridas y varias viviendas afectadas.

“Entre los lesionados tenemos dos personas con quemaduras de primer grado y cinco más afectadas por inhalación de humo”, explicó Eliana Carvajal, secretaria de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio. La funcionaria también relató que una mujer, presa del pánico, “decidió lanzarse por la ventana con su nieta de 11 meses. Ambas fueron trasladadas a la Clínica Medical Duarte, mientras que los demás recibieron atención en el hospital local”.

La emergencia, que se reportó al mediodía de este jueves, movilizó organismos de socorro de toda el área metropolitana.

“Tuvimos gran apoyo por parte de Cúcuta, Villa del Rosario, la Cruz Roja, la Defensa Civil, Tránsito Municipal, la Policía y el hospital local. Fue un trabajo conjunto para controlar la situación”, señaló Carvajal.

Si bien en un inicio se habló de que un vehículo habría originado la conflagración, ahora las autoridades analizan si una manipulación de soldadura en la zona donde se almacenaban los insumos para colchones pudo desatar el fuego.

El incendio también generó la evacuación preventiva de estudiantes de una institución educativa cercana, justo en la hora de salida.

“Gracias a Dios, el viento no daba hacia el colegio y no hubo ningún niño afectado”, aclaró la secretaria.

En paralelo, la administración municipal adelanta hoy la evaluación de daños y el análisis de necesidades de la comunidad, pues cerca de siete viviendas resultaron impactadas.

“Estamos reforzando capacitaciones en manejo de extintores, primeros auxilios y planes de evacuación, porque en medio de la alerta roja por incendios forestales debemos estar preparados”, puntualizó Carvajal.