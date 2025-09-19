“El petrismo ha sido un desastre para el país”: Rolando González, concejal de Cambio Radical
González habló en 6AM sobre la situación actual del país y solicita, junto a otros 53 políticos colombianos, que Germán Vargas Lleras se postule a la Presidencia de la República
“El petrismo ha sido un desastre para el país”: Rolando González, concejal de Cambio Radical
07:11
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Rolando González, Concejal de Bogotá
Rolando González hace parte del grupo de 53 concejales y tres diputados del partido Cambio Radical, que le hicieron un llamado público a Germán Vargas Lleras para que se postule como candidato presidencial en las elecciones de mayo de 2026, esto por medio de una carta en la que indican que Colombia atraviesa un momento de crisis institucional, política, económica y de seguridad que requiere un liderazgo con experiencia y capacidad de unir al país y donde responsabilizan al presidente Gustavo Petro de profundizar la polarización y de debilitar las instituciones democráticas.
Lea aquí el documento:
Noticia en desarrollo....