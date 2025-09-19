“El gran flagelo de la inseguridad en Colombia se llama extorsión” Mauricio Lizcano en Cartagena

“El gran flagelo que tenemos de inseguridad hoy en Colombia se llama extorsión. La costa, Colombia, está inundado de extorsión. La mayoría, el 58% viene de las cárceles. Con un software que ya se ha implementado en Costa Rica y en Alemania, -que yo implementé cuando fui ministro, pero no se ejecutó por falta de voluntad de la ministra de Justicia en ese momento-, podemos bloquear la señal desde los operadores. Con esa implementación tecnológica podemos reducir ese 58% de la extorsión. Lo demás serán bloques de búsqueda, persecución y tecnología para capturar y judicializar a los que nos tienen acabada la economía a punta de extorsión”, explicó Lizcano.

El aspirante presidencial, quien ya cuenta con experiencia en el Congreso y en el Gobierno nacional, resaltó que su propuesta no se limita solo al uso de tecnología, sino también a un plan integral de persecución contra las redes criminales que operan desde y fuera de las cárceles.

Asimismo, Lizcano se dirigió al sector transportador, al que definió como un motor clave de la economía del país. Planteó medidas para fortalecer la seguridad en las vías y prevenir conflictos sociales que con frecuencia terminan en bloqueos.

“Para los transportadores lo que queremos proponer es primero seguridad en las carreteras, no vamos a dejar bloquear ninguna carretera y, al mismo tiempo, vamos a crear una agenda de diálogo social a nivel nacional para que se encargue de prevenir el conflicto social antes de que suceda. Es decir, tenemos mano dura y al mismo tiempo diálogo con las comunidades para que no usen las carreteras para ‘buscar sus derechos’, sino que los puedan tener sin cerrarlas”.

Con estas declaraciones, Mauricio Lizcano busca posicionarse como un candidato que combina firmeza contra el crimen organizado con apertura al diálogo social, perfilándose como una de las cartas fuertes en la contienda presidencial de 2026.