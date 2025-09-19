El cirujano colombiano John Edwin García revoluciona la cirugía plástica sin cicatrices

El Dr. John Edwin García, formado en uno de los centros quirúrgicos más prestigiosos de Latinoamérica —el Hospital General Santa Casa de Misericordia en Río de Janeiro—, está marcando un antes y un después con su innovadora técnica “Five Stars”, que permite lograr resultados de abdominoplastia y otros procedimientos de contorno corporal sin dejar cicatrices visibles.

Su trayectoria combina excelencia académica y visión vanguardista. Se graduó como especialista en Cirugía Plástica Estética, Reconstructiva y Cirugía de la Mama en el Hospital General Santa Casa de Misericordia entre 2007 y 2010, título que fue convalidado en Colombia por el Ministerio de Educación Nacional. Más adelante, amplió sus credenciales en Estados Unidos, obteniendo certificaciones en enfermería profesional, asistencia quirúrgica y una licenciatura en enfermería. Esta formación integral le ha permitido diseñar protocolos que priorizan tanto la estética como la seguridad y la recuperación acelerada de sus pacientes.

“Del sueño a la realidad, materializando lo antes irrealizable” es la frase con la que el Dr. García resume la filosofía detrás de su método. Durante más de seis años, y en más de 1.200 pacientes, ha logrado lo que antes parecía imposible: un abdomen plano y tonificado sin recurrir a la dermolipectomía abdominal tradicional —creada hace más de 150 años— y sin la cicatriz que este procedimiento implica. La técnica “Five Stars” integra una preparación prequirúrgica personalizada, la aplicación de tecnologías avanzadas para tratar la grasa localizada y la flacidez de la piel, y un seguimiento postoperatorio intensivo de ocho a doce semanas que fomenta cambios de estilo de vida para mantener los resultados.

Su propuesta no se limita al abdomen. Este método puede aplicarse con éxito en la espalda, la cintura, los brazos, los muslos, los glúteos e incluso el cuello, siempre con resultados estéticos, naturales y sin estigmas quirúrgicos. Para el Dr. García, eliminar la cicatriz no es solo una cuestión de apariencia, sino también de bienestar físico y emocional. Al evitar cortes extensos, disminuye el riesgo de complicaciones, acelera la recuperación y preserva la integridad de la piel.

Con una visión clara y un compromiso absoluto con sus pacientes, el Dr. John Edwin García está demostrando que la cirugía plástica puede evolucionar hacia procedimientos más humanos, menos invasivos y más alineados con las expectativas del paciente moderno. Su técnica “Five Stars” no solo ofrece resultados visibles, sino que también redefine lo que significa hacer cirugía estética en el siglo XXI.