Consejo de Estado ratifica la elección de Jorge Enrique Acevedo como alcalde de Cúcuta

Cúcuta.

La Sección Quinta del Consejo de Estado dejó en firme la elección de Jorge Enrique Acevedo Peñaloza como alcalde de San José de Cúcuta para el periodo 2024-2027, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo del Tribunal Administrativo de Norte de Santander que había negado la nulidad del proceso electoral.

El demandante, Robert Paul Vaca Contreras, alegaba supuestas inconsistencias entre los formularios E-14, que contienen las actas de cada mesa de votación, y los formularios E-24, que consolidan los resultados de los escrutinios.

Sin embargo, la corporación judicial concluyó que los argumentos presentados carecían de la precisión necesaria para estructurar una causal de nulidad.

La Sala señaló que, para que prospere una demanda de esta naturaleza, el actor debe identificar de manera concreta la mesa de votación cuestionada, especificar la diferencia numérica y demostrar a qué candidato habría beneficiado o perjudicado la supuesta alteración.

Al no cumplir con esta carga probatoria, los cargos se desestimaron.

En su sentencia, el Consejo de Estado fue claro en que no se acreditaron falsedades determinantes ni alteraciones con la entidad suficiente para modificar el resultado de los comicios locales, por lo que ratificó lo decidido en primera instancia y confirmó la legitimidad del mandato de Acevedo Peñaloza.

Con esta decisión, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo cierra la controversia jurídica sobre los resultados de las elecciones en Cúcuta y despeja cualquier duda respecto a la continuidad del alcalde en su cargo hasta el 2027.