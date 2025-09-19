Consejo de Estado ordena al Presidente Petro eliminar un trino contra Bruce Mac Master en 48 horas

En un fallo del Consejo de Estado, le ordena al presidente Gustavo Petro, eliminar en un plazo máximo de 48 horas un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, en el que según el alto tribunal se vulneró el derecho fundamental al buen nombre de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI, en cabeza del dirigente gremial, Bruce Mac Master.

“No solo la aludió de manera directa, sino que incorporó afirmaciones de carácter infamante, carentes de sustento objetivo, que desbordaron el ámbito de la crítica política y comprometieron su reconocimiento público sin justificación constitucional admisible”, indica el fallo.

Los hechos se remiten al 19 de marzo pasado. Ese día, el presidente Petro señaló al líder gremial de “destruir el gobierno por literal odio étnico” y también añadió: “defiende Hitler y el genocidio en Colombia”.

La decisión, obliga también al primer mandatario a retractarse públicamente de las expresiones señaladas y a mantener dicha retractación en su perfil de red social X, fijada durante al menos 10 días.

Un juez de primera instancia había negado las pretensiones del presidente de la ANDI, apeló y la revisión llegó al Consejo de Estado.

“Ampárese el derecho fundamental al buen nombre invocado por la demandante, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”, indicó el Consejo de Estado.

De acuerdo con la decisión, el presidente fue notificado personalmente.