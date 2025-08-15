“Siempre fue un acuerdo de él con él mismo”: Petro sobre ‘Acuerdo Nacional’ de Bruce Mac Máster

Colombia

Sigue la controversia entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, luego de que se conociera que el jefe de Estado no fue invitado al Congreso que el sector empresarial realiza cada año. MacMaster asegura que el jefe de Estado dijo no estar interesado en acudir a ese evento.

Ahora el líder gremial ha señalado que pese a su intención de buscar construir un ‘Acuerdo Nacional’ con el Gobierno, “una sola vez obtuve una respuesta positiva” del mandatario. Declaración que ha salido a cuestionar el propio Petro.

“El acuerdo nacional de Bruce siempre fue un acuerdo de él con él mismo, siempre consistió en mantener al trabajador con bajo salario. Nunca pensó, como lo demuestran las estadísticas, que elevar los salarios y la estabilidad laboral podía ser el factor más importante de la reactivación económica”, comenzó señalando el presidente.

Petro también cuestionó que Mac Máster “nunca pensó que la industrialización se impulsa con la reforma agraria y la generalización de la educación superior en la juventud; nunca vio el camino de la productividad basado en el conocimiento. A duras penas aceptó que era necesario una tasa real de interés más baja, y no lucha por lograrlo. Nunca aceptó que la industria hoy es una combinación de energía limpia barata, conocimiento y fibra óptica”.

El jefe de Estado señaló al líder gremial de sabotear “la ley de financiamiento al punto que derrotó el artículo que permitía bajar al 30% el impuesto de renta a todas las empresas del país. Se dedicó a destruir cuanta reforma social presentara el gobierno, olvidando que el tiempo del neoliberalismo mundial ya pasó y que estamos en el país más desigual socialmente de América, y que así no se puede crecer sanamente”.

Según Petro, el presidente de la ANDI “lidera un seudoempresariado que vive del Estado, no paga impuestos y cree que ese es el mayor pecado; no permite la competencia limpia y ha terminado en ideologías anacrónicas y totalitarias, contrarias al más mínimo sentido liberal. El verdadero empresariado de Colombia lucha solo sin mucha organización y a él le tendemos la mano”.

El presidente concluyó que, a su juicio yo, “un acuerdo nacional es de fuerzas sociales diversas, con el pueblo colombiano y no simplemente con los invitados al club. No es mirándose a los espejos solos, gritándose a sí mismos embelesados en la ignorancia, hasta que los espejos se rompan”.