¿Cómo avanza la recuperación del bicicrosista ibaguereño, Jhoan David Ramírez?

Ibagué

Avanza la recuperación del deportista, Jhoan David Ramírez, menor de 12 años que sufrió fracturas en las vertebras cervicales LC4 y LC5 en medio de una caída durante un entrenamiento en la pista de BMX de Ibagué.

En diálogo con Caracol Radio, David Ramírez, padre del menor, sostuvo que la evolución de su hijo es considerada como un increíble, debido a que hace pocos días le practicaron la cirugía en el Hospital Infantil Rafael Henao Toro en Manizales y ya tiene movimiento sobre todo en sus piernas.

“Dicen los médicos que el proceso de recuperación es muy increíble, la mayoría de personas que sufren este tipo de accidentes no se recuperan a este ritmo. Gracias a Dios después de la cirugía el avance ha sido muy bueno, tiene una fortaleza mental que ayuda a su recuperación”, dijo David Ramírez.

Por ahora, la familia oriunda de Ibagué sigue en Manizales mientras cumplen las citas que se deben cumplir dentro del proceso de recuperación, luego de este paso viajarán a la capital del Tolima donde especialistas lo atenderán.

“En Ibagué ya nos reportaron unas terapias de rehabilitación y un control con médicos especialistas, además de seguir la recuperación de él, nosotros seguimos unidos por su salud”, resaltó.

Finalmente, David Ramírez, afirmó que su esposa dejó el trabajo y él también para poder seguir al 100% con su hijo en Manizales mientras avanza la recuperación.