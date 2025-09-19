Caen tres delincuentes dedicados al hurto de celulares de Ibagué

Ibagué

Las autoridades en Ibagué lograron la captura de tres personas de sexo masculino señalados de integrar un grupo de delincuencia común organizada, dedicados al hurto a personas, bajo la modalidad de raponazo en medio motorizado.

Una de las capturas fue en cumplimiento a una orden judicial y las otras dos en flagrancia por los delitos de hurto agravado y calificado, receptación y manipulación de equipos terminales móviles.

En el procedimiento, se logró incautar 36 equipos Terminales móviles (Iphone, Androi), 2 computadores Portátiles (HP, Apple), una Tablet (Apple), una CPU (Game Max), un datáfono marca Bild color blanco, 12 tarjetas y la incautación motocicleta marca BAJAJ, pulsar 200.

Los capturados fueron identificados como Jhon Harrison Mejía Navarro, Alias ´Mayimbu´, líder del grupo criminal, capturado en flagrancia en una unidad residencial en el barrio Miramar. Esta persona presenta anotaciones por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, receptación, hurto calificado y moneda falsa.

De este actor delincuencial, se conoció que la ultimas vez que había sido capturado fue en marzo de 2024, en el barrio Cerro Gordo, cuando fue incluido en el cartel de los más buscados por hurto en la ciudad de Ibagué.

Jhon Javier Ospina Acevedo, Alias ´Jhon´, capturado en flagrancia. Esta persona registra anotaciones, por los delitos de hurto calificado y agravado en medio motorizado.

Carlos Esteban Zapata Hernández, alias ´Zapata´, fue capturado por orden judicial. Esta persona registra anotaciones por los delitos de hurto calificado y fuga de presos.

La investigación:

Los capturados fueron investigados por la participación en 4 hechos de hurto agravado, en la ciudad de Ibagué, donde quedó en evidencia el modus operandi de este grupo criminal.

Alias ´Mayimbu´ era el líder del grupo delincuencial, además era el encargado de coordinar los hurtos, recibir los equipos celulares para el desbloqueo, la sustracción de información de las víctimas y realizar transferencias en grandes cantidades.

Alias ´Jhon´, era el encargado de reprogramar los equipos móviles y era la mano derecha de ´Mayimbu´.

Alias ´Zapata´, era uno de los encargados de perpetrar los hurtos. Se movilizaba en una motocicleta pulsar NS, con características especiales (tapas laterales color gris y logotipos de la imagen de la santa muerte) lo que ayudó a la recolección de información en cámaras y testimonios.

Dato: es de resaltar que estos actores criminales, se dedicaban al hurto de teléfonos celulares de alta gama, en la modalidad de raponazo en medio motorizado. En varios videos obtenidos por los investigadores y presentados en las audiencias preliminares, se observa el momento en el que marcaban a las víctimas para luego pasar en la moto cerca del ciudadano y quitarle el equipo, dándose a la huida.

Las operaciones de captura se realizaron en los barrios Miramar y Santofimio.