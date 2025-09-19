Bogotá celebra Amor y Amistad con cuatro conciertos imperdibles este fin de semana
Salsa, merengue, pop y regional mexicano llenan de música El Campín, MedPlus, Movistar Arena y Jorge Eliécer Gaitán.
Este fin de semana, del 19 al 21 de septiembre, Bogotá celebra Amor y Amistad con cuatro conciertos que llenan la ciudad de música y emociones.
El viernes 19, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán recibe a Juan Fernando Velasco con Julio Eterno, un espectáculo donde canta a dúo con la voz restaurada de Julio Jaramillo gracias a la inteligencia artificial. Una noche para unir generaciones con nostalgia y tecnología.
Ese mismo día, el Estadio El Campín se llena de sabor con Viva la Salsa, un festival que reúne a El Gran Combo de Puerto Rico, Víctor Manuelle, Óscar D’León, Jerry Rivera, Yiyo Sarante, Conjunto Clásico y Fruko y sus Tesos.
El sábado 20, Christian Nodal presenta su show 360 en el Coliseo MedPlus, acompañado por Mujeres a la Plancha y Las Chula Mariachi.
También el sábado, el Movistar Arena se convierte en pista de merengue con Danny Marín y sus Amigos, una fiesta de merengue con Wilfrido Vargas, Bonny Cepeda, Fulanito, Kinito Méndez y Miriam Cruz.
Bogotá celebra el amor, la amistad y la música es el complemento perfecto!!!