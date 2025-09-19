Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Asonal Judicial anuncia paro para el 16 de octubre

La agremiación sindical denuncia incumplimientos en los acuerdos

Asonal Judicial anuncia paro para el 16 de octubre

Asonal Judicial anuncia paro para el 16 de octubre

Se llevó a cabo una asamblea general informativa, en el Tribunal Superior de Cartagena sobre los temas tratados en la junta directiva nacional, ampliada los días 11, 12 y 13 de septiembre en Bogotá.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Asonal Judicial determinó que se adelantará un paro de 24 horas en toda la rama judicial en el país para el próximo jueves 16 de octubre.

La agremiación sindical denuncia maltrato, violencia, acoso laboral y sexual, no se cumplen los derechos a la promoción y carga laboral, lo que según el gremio está provocando enfermedades mentales y el incremento del personal medicado.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad