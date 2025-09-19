Asonal Judicial anuncia paro para el 16 de octubre

Se llevó a cabo una asamblea general informativa, en el Tribunal Superior de Cartagena sobre los temas tratados en la junta directiva nacional, ampliada los días 11, 12 y 13 de septiembre en Bogotá.

Asonal Judicial determinó que se adelantará un paro de 24 horas en toda la rama judicial en el país para el próximo jueves 16 de octubre.

La agremiación sindical denuncia maltrato, violencia, acoso laboral y sexual, no se cumplen los derechos a la promoción y carga laboral, lo que según el gremio está provocando enfermedades mentales y el incremento del personal medicado.