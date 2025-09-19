Arrancó la IX Feria de Negocios Verdes de Cardique en Caribe Plaza

La gran vitrina mostrará lo mejor de la innovación y la sostenibilidad de la región, para poner a Cartagena en modo verde.

La apertura se dio, tras el éxito de la jornada de fortalecimiento empresarial, en la que los emprendedores recibieron herramientas de liderazgo, comunicación y servicio al cliente, preparándose para este gran encuentro. La actividad, denominada “Negocios Verdes: actitud que transforma”, fue dirigida por el coach Gino Corcione, quien destacó la valentía de quienes han apostado por la sostenibilidad como motor de desarrollo económico y social.

En los stands, los visitantes pueden encontrar una variada oferta que incluye vinos de frutas, productos lácteos, agrícolas, artesanías y servicios de turismo ecológico, todos con el sello de la sostenibilidad y el compromiso ambiental.

El director de Cardique, Ángelo Bacci, hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar esta iniciativa:

“Hoy ratificamos que los negocios verdes en nuestra jurisdicción son una realidad poderosa. Con esta feria demostramos que es posible emprender generando ingresos, cuidando nuestros territorios y ofreciendo productos y servicios que transforman vidas y protegen el medio ambiente. Queremos que la gente venga, conozca las historias que hay detrás de cada producto y apoye lo nuestro”.

Para los emprendedores, la jornada previa fue inspiradora. Karen Ortega, del Vivarium del Caribe, aseguró: “Me ha parecido una gran charla que nos motiva al éxito”. Mientras que Yohiceth Gómez, de la Fundación Green Apple, afirmó: “Ha sido una experiencia enriquecedora y necesaria para crecer”.

Dentro de la agenda de estos dos días se encuentra un show de cocina en vivo en la terraza del centro comercial Caribe Plaza, donde los asistentes podrán disfrutar de platos innovadores hechos con los productos del campo de los negocios verdes. Así mismo, un espacio para que, a través de la educación ambiental y actividades lúdicas, los niños cultiven el amor por la naturaleza y conozcan la importancia del emprendimiento sostenible.

Con esta apertura, Cardique reafirma que la feria es más que un espacio de comercio: es una apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo local, consolidando a Bolívar como un referente nacional en negocios verdes.