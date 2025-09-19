¿Aprobará el Concejo de Ibagué el cupo deuda de $40 mil millones a la Alcaldía?

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Hacienda de Ibagué, Ángel María Gómez, explicó por qué se requiere que el Concejo le apruebe a la administración un cupo de endeudamiento por $40 mil millones.

“Es para la financiación del proyecto de la calle 103 hasta el País, un compromiso que asumimos con la Gobernación del Tolima, la empresa encargada para la reparación de redes de acueducto y alcantarillado es el IBAL y debemos firmar un convenio antes de que inicie la ley de garantías en el mes de noviembre”, dijo el secretario de Hacienda.

Ángel María Gómez sostuvo que, si el convenio no se firma, el proyecto no se podría realizar debido a que la ejecución de la obra es de 18 meses “No se alcanzaría en este gobierno, porque hasta el mes de junio se firmaría el convenio, los tiempos no darían”.

¿Qué pasó con los recursos de la EDAT?

El funcionario sostuvo que se había pensado usar los recursos que se encuentran en el Plan Departamental de Aguas, pero traer los recursos a valor presente tiene un trámite complejo, por lo que los tiempos no alcanzarían.

Por otra parte, destacó que para el caso del cupo de endeudamiento la calificadora de riesgo avaló el proceso “Este crédito directo no pondrá en riesgo la estabilidad financiera del municipio”.

Dato: los recursos que se tenían previstos para esta obra del fondo que tiene Ibagué en la EDAT, serán utilizados para otros proyectos entre los que está la captación de agua en la quebrada corazón, debido a lo demorado que resulta sacar adelante el uso de estos dineros.