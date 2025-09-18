Transportadores de Norte de Santander resisten en medio de la crisis nacional del gremio( Thot )

Norte de Santander.

El Congreso Nacional de Colfecar 2025, que se adelanta desde ayer, dejó en evidencia la difícil coyuntura que atraviesa el transporte de carga en Colombia: 174 empresas quebraron en el último año y las pérdidas acumuladas son millonarias.

En Norte de Santander, la situación refleja esa misma crisis, pero con un agravante: la violencia de los grupos armados, los bloqueos en las vías y el encarecimiento de los costos operativos.

José Peñaloza, representante regional de Colfecar, explicó que la inseguridad es hoy uno de los principales flagelos del gremio en el departamento.

“No es un secreto que en Norte de Santander la situación es bastante crítica. El mes pasado y durante este mes hemos tenido quemas de vehículos de empresas afiliadas, lo que genera un enorme riesgo para la continuidad del trabajo, a pesar de que movilizamos al país entero”, aseguró.

Aunque las empresas nacidas en la región han demostrado resiliencia y siguen operando, los sobrecostos derivados de las extorsiones, los peajes y las demoras por bloqueos han puesto en jaque la competitividad.

Según Colfecar, el gremio ha levantado un mapa de calor que permite dimensionar el impacto de cada cierre de vía y cada atentado, los cuales acumulan decenas de episodios solo en lo corrido del año.

“El sector en Norte de Santander se mantiene en pie, pero a costa de un enorme sacrificio. Las compañías siguen luchando por sostenerse y crecer en medio de tanta adversidad”, recalcó Peñaloza, al advertir que la falta de continuidad en las mesas de trabajo con el Gobierno ha impedido soluciones de fondo.

“Se nos escucha, pero las acciones se quedan cortas. Necesitamos un apoyo más decidido para poder superar esta crisis”, añadió.

El panorama económico es desalentador: además de las pérdidas directas por la violencia y los bloqueos, el alza en los costos de operación y el deterioro de la seguridad vial están golpeando la rentabilidad de un gremio que mueve gran parte de la economía nacional.

Desde Norte de Santander, la propuesta que se impulsa en el Congreso de Colfecar es clara: un trabajo mancomunado entre el Gobierno Nacional, las autoridades regionales y las empresas privadas.

“El Gobierno no puede actuar solo. Necesitamos que nos escuchen y que construyamos soluciones estructurales para sacar adelante al transporte de carga”, puntualizó Peñaloza.

Con este llamado, el gremio espera que la crisis deje de ser vista como un problema aislado y se entienda como una amenaza al comercio, la competitividad y la estabilidad económica del país, con Norte de Santander como uno de los epicentros más golpeados.